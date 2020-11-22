Из-за проблем Intel знаменитый производитель фотокамер уволит сотрудников

Сообщается, что Nikon завершила второй фискальный квартал с операционными убытками в размере $251 млн. Теперь компания даже готова прекратить производство цифровых камер на территории Японии и перенести его в Таиланд. Также Nikon вынуждена сократить штат. Компания уволит примерно две тысячи человек.

Помимо проблем Intel по Nikon ударила пандемия, из-за которой люди стали меньше путешествовать, и им теперь не нужны новые камеры для съёмки достопримечательностей.

СМИ отмечают, что Intel больше не нуждается в прежних объёмах литографического оборудования потому, что решила увеличить долю заказов для подрядчиков.