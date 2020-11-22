Наука и технологии
Сегодня 19:08
Из-за проблем Intel знаменитый производитель фотокамер уволит сотрудников
Бизнес Nikon пострадал
СМИ сообщили, что из-за проблем Intel знаменитый производитель фотокамер Nikon уволит часть сотрудников. Дело в том, что японская компания поставляла производителю процессоров своё литографическое оборудование. Однако в 2020 году у Intel начался кризис.
Сообщается, что Nikon завершила второй фискальный квартал с операционными убытками в размере $251 млн. Теперь компания даже готова прекратить производство цифровых камер на территории Японии и перенести его в Таиланд. Также Nikon вынуждена сократить штат. Компания уволит примерно две тысячи человек.
Помимо проблем Intel по Nikon ударила пандемия, из-за которой люди стали меньше путешествовать, и им теперь не нужны новые камеры для съёмки достопримечательностей.
СМИ отмечают, что Intel больше не нуждается в прежних объёмах литографического оборудования потому, что решила увеличить долю заказов для подрядчиков.