Из-за протестов в Казахстане пострадала одна пятая часть мировых ферм по добыче биткойна

Как пишет Vice, отключение интернета правительством Казахстана имело косвенный эффект и повредило около одной пятой мировых мощностей по добыче биткойнов. По информации аналитиков, в стране остановились все операции по добыче криптовалют. В пятницу стало известно, что Казахстан использует менее 5% своих онлайн-мощностей.

В четверг стоимость биткойна упала ниже $43 тысяч впервые с сентября.

Вчера президент Казахстана Токаев пообещал, что интернет в стране будут включать в определённые часы. Сегодня в Globalcheck сообщили, что интернет в стране снова выключили, он проработал чуть дольше семи часов.