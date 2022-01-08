Из-за протестов в Казахстане пострадала одна пятая часть мировых ферм по добыче биткойна

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Из-за протестов в Казахстане пострадала одна пятая часть мировых ферм по добыче биткойнаТам не работает интернет
Многие майнеры переместились в Казахстан после того, как их запретили в Китае. Однако теперь из-за протестов и отключения интернета в стране добыча криптовалюты пострадала.
Как пишет Vice, отключение интернета правительством Казахстана имело косвенный эффект и повредило около одной пятой мировых мощностей по добыче биткойнов. По информации аналитиков, в стране остановились все операции по добыче криптовалют. В пятницу стало известно, что Казахстан использует менее 5% своих онлайн-мощностей.
В четверг стоимость биткойна упала ниже $43 тысяч впервые с сентября.
Вчера президент Казахстана Токаев пообещал, что интернет в стране будут включать в определённые часы. Сегодня в Globalcheck сообщили, что интернет в стране снова выключили, он проработал чуть дольше семи часов.
Источник: Vice