Из-за путаницы понятию «ИИ с открытым исходным кодом» решили дать определение

Этот шаг направлен на «устранение озабоченности сторонников свободного программного обеспечения по поводу подлинности заявлений об „открытом исходном коде“ таких компаний, как Meta*, которые выпустили модели ИИ с ограничениями на использование под маркой открытого исходного кода», пишут СМИ.

Модель Llama 3компании Meta и генератор изображений ИИ Flux — это примеры моделей, которые, хотя и доступны, не соответствуют «традиционным» критериям открытого исходного кода из-за наложенных ограничений на использование и производство контента. Такая практика привела к спорам о том, что же на самом деле представляет собой «открытый исходный код» в ИИ, что вызвало необходимость в более четких определениях.

OSI планирует завершить работу над этим определением и объявить о нем на мероприятии All Things Open 2024 в октябре.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена