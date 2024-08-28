Из-за путаницы понятию «ИИ с открытым исходным кодом» решили дать определение

Из-за путаницы понятию «ИИ с открытым исходным кодом» решили дать определениеА как понимали это определение вы?
Этот шаг направлен на «устранение озабоченности сторонников свободного программного обеспечения по поводу подлинности заявлений об „открытом исходном коде“ таких компаний, как Meta*, которые выпустили модели ИИ с ограничениями на использование под маркой открытого исходного кода», пишут СМИ.
Модель Llama 3компании Meta и генератор изображений ИИ Flux — это примеры моделей, которые, хотя и доступны, не соответствуют «традиционным» критериям открытого исходного кода из-за наложенных ограничений на использование и производство контента. Такая практика привела к спорам о том, что же на самом деле представляет собой «открытый исходный код» в ИИ, что вызвало необходимость в более четких определениях.
OSI планирует завершить работу над этим определением и объявить о нем на мероприятии All Things Open 2024 в октябре.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена