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Из-за пьяной аварии на Украине сгорел истребитель
Восстановлению не подлежит
10 марта под Киевом произошло ДТП с участием человека в алкогольном опьянении. Он столкнулся на легковом автомобиле с истребителем МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Самолёт загорелся.
Инцидент произошёл на авиабазе Васильково. Сообщается, что военный инженер аэродрома на автомобиле выехал на рулежную дорожку, не справился с управлением и врезался в хвостовую часть истребителя. Последний буксировали на стоянку.
После столкновения МиГ-29 загорелся. Как пишет «Российская газета», огонь повредил двигатели и другие системы истребителя. Военный инженер же получил ушибы лица и грудной клетки. СМИ пишут, что самолёт, вероятнее всего, будет списан.
МиГ-29 ВВС Украины, сгоревший после пьяного ДТП. Фото: https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/4MEbJcyL2T— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 12, 2021
На Украине уже возбудили уголовное дело по инциденту. Отмечается, что у ВВС Украины мало истребителей, поэтому потеря одного из них чувствительна.