Из-за пьяной аварии на Украине сгорел истребитель

Инцидент произошёл на авиабазе Васильково. Сообщается, что военный инженер аэродрома на автомобиле выехал на рулежную дорожку, не справился с управлением и врезался в хвостовую часть истребителя. Последний буксировали на стоянку.

После столкновения МиГ-29 загорелся. Как пишет «Российская газета», огонь повредил двигатели и другие системы истребителя. Военный инженер же получил ушибы лица и грудной клетки. СМИ пишут, что самолёт, вероятнее всего, будет списан.