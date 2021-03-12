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Наука и технологии
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Из-за пьяной аварии на Украине сгорел истребитель

Восстановлению не подлежит
10 марта под Киевом произошло ДТП с участием человека в алкогольном опьянении. Он столкнулся на легковом автомобиле с истребителем МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Самолёт загорелся.

Инцидент произошёл на авиабазе Васильково. Сообщается, что военный инженер аэродрома на автомобиле выехал на рулежную дорожку, не справился с управлением и врезался в хвостовую часть истребителя. Последний буксировали на стоянку.

После столкновения МиГ-29 загорелся. Как пишет «Российская газета», огонь повредил двигатели и другие системы истребителя. Военный инженер же получил ушибы лица и грудной клетки. СМИ пишут, что самолёт, вероятнее всего, будет списан.

На Украине уже возбудили уголовное дело по инциденту. Отмечается, что у ВВС Украины мало истребителей, поэтому потеря одного из них чувствительна.