Из-за российских хакеров перестали работать 800 шведских магазинов

Из-за хакерской атаки продавцы не смогли управлять кассовыми аппаратами. Coop рассказала, что был затронут инструмент для удалённого обновления кассовых сборов. Компания пыталась устранить неполадки всю ночь, но приняла решение закрыть все магазины и на следующий день.

Сообщается, что Coop — не единственная организация, пострадавшая от атаки. Хакеры напали также на шведские государственные железные дороги, сеть аптек и другие предприятия. Дело в том, что атака была нацелена на американского поставщика IT-технологий Kaseya. Он обслуживал многие организации.

Хакеры также разослали жертвам письма с требованием выкупа. Эксперты считают, что преступники нарочно организовали нападение перед долгими выходными в США. Это обеспечило более быстрое распространение атаки, из-за того, что сотрудников не было на работе.