Из-за санкций против Huawei Европа лишится 62 миллиардов долларов

Расчёты приводит информационное агентство Reuters. Международная ассоциация операторов GSM (GSMA) представляет интересы более 750 провайдеров мобильной связи.

Эксперты подсчитали, что запрет задержит появление в Европе 5G на 18 месяцев. Высокие затраты будут связаны с тем, что рынок телекоммуникационного оборудования станет менее конкурентным, и цены на него поднимутся.

В середине мая власти США добавили крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, в «чёрный» список», запретив ему сотрудничать с американскими IT-гигантами. Сейчас правительство Соединённых Штатов оказывает давление на Европу, чтобы та последовала его примеру.