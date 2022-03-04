Из-за санкций в России замедлят «закон Яровой»

РБК пишет об этом со ссылкой на письмо министра связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, отправленного главе правительства Михаилу Мишустину.

Минцифры предлагает на год приостановить требование «закона Яровой» по увеличению ёмкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видеотрафик. Напомним, по «закону Яровой» операторы связи должны хранить аудиозаписи разговоров и текстовые сообщения абонентов в течение шести месяцев.

Также Минцифры хочет ввести механизм «справедливой индексации тарифов операторов связи с учётом роста потребительских цен». «Сейчас Федеральная антимонопольная служба считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению цен», — пояснил источник. В Минцифры же предлагают не учитывать институт коллективного доминирования при анализе нарушений операторов.

Кроме того, предлагается установить до 31 декабря 2024 года мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, а ещё перенести плановые проверки компаний с 2022-го на 2023 год.