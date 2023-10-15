Из-за сбоев в управлении воздушным движением чуть не погиб 131 человек

В уходящем году, отмеченном большим количеством происшествий в авиационной отрасли США, этот инцидент стал ярким напоминанием о хрупком состоянии системы авиационной безопасности в стране, пишет издание.

В отчете показано, что ошибки авиадиспетчера, который продолжает руководить движением самолетов в Остине (штат Техас), являются лишь одним из аспектов проблемы. В аэропорту Остин-Бергстром, как и во многих других аэропортах США, отсутствуют современные технологии, позволяющие отслеживать движение самолетов на земле и предупреждать о возможных столкновениях. Это ограничение особенно актуально в туманные дни, когда диспетчеры с трудом отслеживают взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, а некоторые вместо радаров прибегают к помощи общедоступных сайтов, отслеживающих полеты.

По словам председателя Национального совета по безопасности на транспорте США, инцидент, произошедший в феврале, является лишь одним из нескольких «близких случаев» и «близких промахов» с участием коммерческих авиакомпаний.