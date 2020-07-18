Наука и технологии
Сегодня 14:49
Из-за сбоя перестали работать сотни известных сайтов
Сейчас уже почти всё восстановили
Из-за сбоя серверов Cloudflare перестали работать сотни известных сайтов, в том числе Downdetector для отслеживания сбоев, а ещё сервис Discord и игровые серверы Riot Games (League of Legends, Valorant).
Сообщается, что Discord и другие ресурсы стали недоступны примерно с 0:25 по московскому времени этой ночью. Проблема коснулась не всех регионов мира, но многих, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Помимо Discord, руководители которого заявили, что дело в сбое Cloudflare, были затронуты Patreon, Gematsu, Windows Central, Crunchyroll, Riot Games и др.
Cloudflare — это американская компания, предоставляющая DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак. Компания устраняет проблему, которая, по словам представителей, не связана с кибератаками. На момент публикации заметки часть ресурсов уже работает.