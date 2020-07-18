Из-за сбоя перестали работать сотни известных сайтов

Сообщается, что Discord и другие ресурсы стали недоступны примерно с 0:25 по московскому времени этой ночью. Проблема коснулась не всех регионов мира, но многих, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Помимо Discord, руководители которого заявили, что дело в сбое Cloudflare, были затронуты Patreon, Gematsu, Windows Central, Crunchyroll, Riot Games и др.

Cloudflare — это американская компания, предоставляющая DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак. Компания устраняет проблему, которая, по словам представителей, не связана с кибератаками. На момент публикации заметки часть ресурсов уже работает.