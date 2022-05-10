Наука и технологии
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Из-за ситуации на Украине США ускорили проверку «Лаборатории Касперского» на предмет угрозы нацбезопасности

Могут вообще запретить американцам использовать это ПО
Администрация Байдена форсировала расследование в отношении российского производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после того, как Москва ввела войска на Украину.
Из-за ситуации на Украине США ускорили проверку «Лаборатории Касперского» на предмет угрозы нацбезопасности

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трёх человек, знакомых с вопросом. В администрации президента США опасаются, что Кремль может использовать антивирусное ПО, которое имеет привилегированный доступ к компьютерным системам, с целью кражи сенситивной информации с американских ПК.

Регулирующие органы США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» и в конечном итоге могут заставить компанию принять меры по снижению рисков, связанных с её продуктами, или вообще запретить их использование американцам.

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