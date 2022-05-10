Из-за ситуации на Украине США ускорили проверку «Лаборатории Касперского» на предмет угрозы нацбезопасности

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Из-за ситуации на Украине США ускорили проверку «Лаборатории Касперского» на предмет угрозы нацбезопасностиМогут вообще запретить американцам использовать это ПО
Администрация Байдена форсировала расследование в отношении российского производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после того, как Москва ввела войска на Украину.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на трёх человек, знакомых с вопросом. В администрации президента США опасаются, что Кремль может использовать антивирусное ПО, которое имеет привилегированный доступ к компьютерным системам, с целью кражи сенситивной информации с американских ПК.
Регулирующие органы США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» и в конечном итоге могут заставить компанию принять меры по снижению рисков, связанных с её продуктами, или вообще запретить их использование американцам.