Наука и технологии
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Из-за слухов о третьей мировой войне в США «упал» сайт призывной службы
Все кинулись проверять, нет ли их фамилии в списках призываемых
Сайт призывной службы (Selective Service System) США перестал работать из-за резко возросшего объёма трафика. Как сообщили представители властей страны, это произошло из-за спекуляций в интернете о возможности третьей мировой войны.
«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — написали в Twitter-аккаунте Selective Service.
Армия США с 1973 года комплектуется только на контрактной основе, однако в случае мобилизации некоторые граждане подлежат призыву. Чтобы узнать, если ли твоя фамилия в списке призываемых, нужно зайти на сайт службы.
Причиной ажиотажа, вероятно, стали слухи о третьей мировой войне. Например, в Twitter хештег #WWIII уже попал в число популярных. Менее чем за сутки пользователи написали более трёх миллионов сообщений на эту тему.
Слухи эти возникли на фоне гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.