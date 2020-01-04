Из-за слухов о третьей мировой войне в США «упал» сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — написали в Twitter-аккаунте Selective Service.

Армия США с 1973 года комплектуется только на контрактной основе, однако в случае мобилизации некоторые граждане подлежат призыву. Чтобы узнать, если ли твоя фамилия в списке призываемых, нужно зайти на сайт службы.

Причиной ажиотажа, вероятно, стали слухи о третьей мировой войне. Например, в Twitter хештег #WWIII уже попал в число популярных. Менее чем за сутки пользователи написали более трёх миллионов сообщений на эту тему.

Слухи эти возникли на фоне гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.