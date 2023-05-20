Из-за своих небоскребов Нью-Йорк по-настоящему... тонет

Город оседает в среднем на 1-2 мм в год, причем некоторые районы опускаются еще быстрее. С 1950 года уровень воды вокруг Нью-Йорка поднялся примерно на 22 см, а к концу века крупные наводнения, вызванные штормами, могут происходить в четыре раза чаще из-за повышения уровня моря и ураганов, вызванных изменением климата.

Вес культовых сооружений Нью-Йорка, включая Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, вносит значительный вклад в проблему затопления. По оценкам исследователей, общий вес городских зданий эквивалентен примерно 140 миллионам слонов. Этот огромный вес сжимает различные материалы под городом, которые включают в себя сочетание песка, глины и твердых коренных пород.