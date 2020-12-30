Из-за технологии распознавания лиц арестовали невинного человека

Мужчина по фамилии Паркс (Nijeer Parks) в январе 2019 года узнал, что полиция американского города Вудбридж получила ордер на его арест. Мужчину обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в магазинной краже и нападении при отягчающих обстоятельствах. Паркс рассказал журналистам, что никогда даже не был в Вудбридже. Тем не менее, полиция арестовала его.

Потом мужчина узнал, что полиция идентифицировала его при помощи программы Clearview AI. Это ПО для распознавания лиц. Позже его признали неточным, и генеральный прокурор штата Нью-Джерси запретил полиции использовать Clearview AI. Правда, это случилось почти через год после ареста Паркса.

Мужчина же в итоге пробыл за решёткой десять дней. Позже судебное разбирательство в отношении Паркса прекратили. Теперь же он подал иск о нарушении гражданских прав против полиции.