Наука и технологии
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Из-за телевизора в деревне каждое утро отключался интернет
ТВ против интернета
В валлийской деревне Аберхосан произошла курьёзная история: каждое утро на протяжении полутора лет там отключался широкополосный интернет. Специалисты долго не могли понять в чём дело, пока не обошли всю деревню и не нашли виновника с телевизором.
Интернет переставал работать каждый день в семь часов утра. Сначала инженеры попытались заменить кабель, но проблему решить не удалось. Тогда специалисты начали расследование. Они ходили по деревне с анализатором спектра, и в итоге обнаружили, что на широкополосное соединение влияли помехи от старого телевизора. Его владелец как раз включал технику каждое утро в одно и то же время.
Когда мужчина узнал о том, что мешает соседям, он пообещал больше не пользоваться телевизором. Проблема действительно была решена.
Как пояснил эксперт, на широкополосное соединение может влиять всё, что связано с электрическими компонентами. Поэтому нужно убедиться, что электроприборы соответствуют текущим стандартам.