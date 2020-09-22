Из-за телевизора в деревне каждое утро отключался интернет

Интернет переставал работать каждый день в семь часов утра. Сначала инженеры попытались заменить кабель, но проблему решить не удалось. Тогда специалисты начали расследование. Они ходили по деревне с анализатором спектра, и в итоге обнаружили, что на широкополосное соединение влияли помехи от старого телевизора. Его владелец как раз включал технику каждое утро в одно и то же время.

Когда мужчина узнал о том, что мешает соседям, он пообещал больше не пользоваться телевизором. Проблема действительно была решена.

Как пояснил эксперт, на широкополосное соединение может влиять всё, что связано с электрическими компонентами. Поэтому нужно убедиться, что электроприборы соответствуют текущим стандартам.