Из-за удалёнки программисты Google стали хуже работать

В период с апреля по июнь 2020 года только 31% опрошенных разработчиков Google заявил, что работает продуктивно. Глава по продуктивности разработчиков компании в письме руководству написал, что все команды в Google показывают низкие результаты.

Менеджер рассказал, что половина разработчиков не удовлетворены распределением рабочей нагрузки. Они и показывают плохие результаты. Но даже у программистов с хорошим настроем продуктивность была меньше.

Особенно проблема коснулась новичков. Они меньше общаются с более опытными коллегами, те их не обучают должным образом. Кроме того, начинающие программисты сталкиваются с проблемами с домашним интернетом и с недостатком актуальной информации.