Из-за угроз подводным кабелям Британия пересмотрит закон 1885 года

Опубликовано 05 июля 2025, 08:151 мин.
Из-за угроз подводным кабелям Британия пересмотрит закон 1885 годаБритания готовит новые законы
Подводные кабели — основа глобальной связи и интернета — всё чаще становятся мишенью саботажа и кибератак, пишут СМИ. Британские власти считают, что нынешние законы не справляются с новыми угрозами.
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Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что Закон о подводной телеграфии 1885 года, предусматривающий штраф в размере £1000, давно устарел. Он отметил, что сегодня атаки могут быть не столь явными, как вторжение с танками, но всё же наносят серьёзный ущерб. Такие действия называются «серыми угрозами», потому что они происходят в пограничной зоне между миром и войной.
Власти обсуждают создание нового закона в рамках Стратегического оборонного обзора, чтобы усилить защиту подводной инфраструктуры. Министерство обороны и Министерство науки работают совместно, процесс может занять время.