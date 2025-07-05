Из-за угроз подводным кабелям Британия пересмотрит закон 1885 года

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что Закон о подводной телеграфии 1885 года, предусматривающий штраф в размере £1000, давно устарел. Он отметил, что сегодня атаки могут быть не столь явными, как вторжение с танками, но всё же наносят серьёзный ущерб. Такие действия называются «серыми угрозами», потому что они происходят в пограничной зоне между миром и войной.

Власти обсуждают создание нового закона в рамках Стратегического оборонного обзора, чтобы усилить защиту подводной инфраструктуры. Министерство обороны и Министерство науки работают совместно, процесс может занять время.