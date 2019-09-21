Из-за утечки данных пользователей Facebook избавилась от тысяч приложений в соцсети

Facebook приняла решение о приостановке работы приложений в связи с внутренним расследованием, которое начала после заявления Cambridge Analytica.

«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования», — сообщает соцсеть.

По результатам проверки, некоторые приложения заблокировали, а против нескольких подали судебные иски. Что касается последних, то одну часть Facebook обвинила в заражении телефонов пользователей вирусами, а другую — в краже личных данных при помощи рекламы и онлайн-тестов.

Напомним, скандал с Cambridge Analytica произошёл в марте 2018 года. Компания использовала собранные персональные данные пользователей Facebook для создания политической рекламы.