Из-за утечки воздуха на МКС упало давление

Ещё весной, когда космонавты пытались устранить утечку, давление падало до 405 миллиметров ртутного столба. То есть уровень критически упал к сегодняшнему дню.

Впервые утечка была обнаружена в августе 2020 года. Тогда космонавты заделали трещину подручными средствами. В ход пытались пустить даже американский пластилин и скотч. Это на время замедлило падение давления в модуле «Звезда».

В мае космонавты покрыли две трещины в корпусе станции герметиком. Однако проверка, которая была проведена позже, показала, что давление всё равно продолжает падать.

Напомним, срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия хочет продлить его до 2030 года. Ранее бортинженер пилотируемого корабля «Союз МС-16» Иван Вагнер высказал предположение, что утечка появилась, в том числе, из-за длительного 20-летнего срока эксплуатации станции.