Из-за войны между «Билайн» и Mail.ru у абонентов снизилась скорость подключения к «ВКонтакте»

По информации «Билайн», проблемы со скоростью начались 10 июня. Неполадки оператор обнаружил на стороне Mail.Ru. До тех пор, пока проблема не решена, оператор посоветовал абонентам слушать музыку через другие стриминговые сервисы. Mail.ru Group ответила на запись «Билайна», заявив, что у других операторов ничего «не заик-к-кается».

Стоит отметить, что пользователи и правда заметили проблемы со скоростью подключения к сервисам: «заикания» стриминга музыки и видео. При переключении на Wi-Fi все проблемы исчезают.

Пресс-служба «Билайн» настаивает, что Mail.ru Group отключила упрощённую маршрутизацию, из-за чего трафик теперь идёт через европейские серверы. Это и вызывает проблемы со скоростью. Также «Билайн» подтвердил, что ранее повысил тарифы на SMS-биллинг для сервисов Mail.ru Group.

Другая сторона конфликта тоже напомнила об одностороннем решении «Билайна» повысить в шесть раз тарифы. Из-за этого Mail.ru Group решила приостановить обслуживание прямого канала связи с оператором. Однако это никак не должно влиять на работу сайтов. Компания продолжает возмущаться тому, что «Билайн» обвиняет её в создании технических проблем.