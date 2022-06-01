Из-за выхлопных газов беременные женщины вредят своим детям своими же клетками

Исследователи обнаружили, что клеточные изменения, вызванные хроническим воздействием загрязнителей воздуха, связаны с активацией иммунитета под воздействием чужеродных веществ, попадающих в кровь из легких. Этот иммунный ответ атакует некоторые плацентарные клетки, которые необходимы для поддержания структуры плаценты, а главное - кровотока от матери к развивающемуся ребенку.

Хотя предыдущие исследования анализировали влияние загрязнения воздуха на беременность, эти исследования не использовали методы, специфичные для клеток, и не фокусировались на молекулярных признаках плаценты. Данное исследование является первым, оценивающим, как такое воздействие может негативно влиять на плаценту, приводя к неблагоприятным исходам беременности.

“Наблюдаемые нами клеточные изменения могут стать недостающим звеном между воздействием загрязнителей воздуха и неблагоприятным течением беременности”, - сказала доктор Шерин Деваскар, ведущий автор исследования.

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