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Из-за выхлопных газов беременные женщины вредят своим детям своими же клетками

В целом, любое загрязнение воздуха может стать этому причиной
Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета на мышах, показывает, как воздействие загрязнителей воздуха, связанных с дорожным движением, вызывает клеточные изменения в плаценте, которые могут привести к осложнениям беременности и повлиять на здоровье матери и потомства.
Из-за выхлопных газов беременные женщины вредят своим детям своими же клетками

Исследователи обнаружили, что клеточные изменения, вызванные хроническим воздействием загрязнителей воздуха, связаны с активацией иммунитета под воздействием чужеродных веществ, попадающих в кровь из легких. Этот иммунный ответ атакует некоторые плацентарные клетки, которые необходимы для поддержания структуры плаценты, а главное - кровотока от матери к развивающемуся ребенку.

Хотя предыдущие исследования анализировали влияние загрязнения воздуха на беременность, эти исследования не использовали методы, специфичные для клеток, и не фокусировались на молекулярных признаках плаценты. Данное исследование является первым, оценивающим, как такое воздействие может негативно влиять на плаценту, приводя к неблагоприятным исходам беременности.

Наблюдаемые нами клеточные изменения могут стать недостающим звеном между воздействием загрязнителей воздуха и неблагоприятным течением беременности”, - сказала доктор Шерин Деваскар, ведущий автор исследования.

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