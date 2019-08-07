Из-за «закона Яровой» производители прослушивающих устройств в России разбогатели

Главными их производителями являются «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель». Так, владельцы разработчиков СОРМ, две одноимённых компании из Москвы и Нижнего Новгорода ООО «МФИ Софт» за 2018 год увеличили выручку почти в три раза — до 10,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль же выросла на 298% (2,07 миллиарда). Выручка другой компании ООО «Малвин Системс» увеличилась на 107%, «Сигнатек» — на 67%, а ООО «Основа Лаб» — на 24%.

По словам акционера «Норси-Транс», выручка компании увеличилась в 2018 году в два раза. Только у ООО «Специальные технологии» прироста не наблюдалось.