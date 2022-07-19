Из-за жары в Британии пришлось закрыть базу ВВС

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Из-за жары в Британии пришлось закрыть базу ВВСТам расплавилась взлётно-посадочная полоса
Великобритания сейчас переживает небывалую жару — температура там достигает 40 градусов по Цельсию. Это стало причиной закрыть одну из баз Королевские военно-воздушных сил (ВВС), так как взлётно-посадочная полоса там фактически расплавилась.
Как сообщает британское СМИ, самолёты пришлось перенаправлять с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире. База вынуждена закрыться из-за рекордно высоких температур воздуха.
«В этот период экстремальных температур безопасность полётов остается главным приоритетом Королевских ВВС, поэтому самолёты используют альтернативные аэродромы в соответствии с давно установленным планом. Это означает, что это не повлияет на операции Королевских ВВС», — говорится в заявлении военных в Twitter.