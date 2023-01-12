Издание CNET использовало искусственный интеллект для написания статей

The Byte сообщило, что популярный технологический сайт, по-видимому, использовал "технологию автоматизации" для создания серии финансовых статей, начиная с ноября 2022 года, которые выходили под заголовком CNET Money Staff. Только после перехода на статью сайт показывал, что "Эта статья была создана с помощью технологии автоматизации, тщательно отредактирована и проверена редактором нашей редакции".

В целом, с ноября прошлого года технический сайт выпустил 73 подобных статьи на такие темы, как "Стоит ли вам разорвать ранний CD для получения лучшей ставки?" или "Что такое Zelle и как он работает?". После того, как в начале дня стало известно о деятельности CNET, он удалил биографическую страницу сотрудников CNET Money Staff, а также убрал слово "Staff" из многочисленных постов, написанных им.