Издатели подали в суд на «самую печально известную» нелегальную библиотеку

Издатели подали в суд на «самую печально известную» нелегальную библиотекуОператоров сайта все еще не нашли
Крупнейшие зарубежные издательства, в том числе Cengage Learning, Macmillan Learning, McGraw Hill и Pearson Education, подали судебный иск против онлайн-библиотеки Library Genesis (Libgen), обвинив ее в «масштабных нарушениях федерального закона об авторском праве».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Libgen известна тем, что предоставляет возможность бесплатного скачивания более 20 000 книг, нанося таким образом «финансовый ущерб издательствам и авторам», заявляют обвинители. Издатели утверждают, что Libgen - это «массовое пиратство», и требуют возмещения ущерба, который может превысить 30 млн долларов Кроме того, издатели требуют запретить компании нарушать авторские права в будущем или на постоянной основе, а также уничтожить все копии нарушенных произведений, принадлежащие компании Libgen.
Анонимные операторы Libgen остаются неуловимыми, несмотря на предыдущие судебные иски, поскольку для сокрытия их личности используются прокси-сервисы и другие средства анонимности в Интернете.