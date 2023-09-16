Издатели подали в суд на «самую печально известную» нелегальную библиотеку

Libgen известна тем, что предоставляет возможность бесплатного скачивания более 20 000 книг, нанося таким образом «финансовый ущерб издательствам и авторам», заявляют обвинители. Издатели утверждают, что Libgen - это «массовое пиратство», и требуют возмещения ущерба, который может превысить 30 млн долларов Кроме того, издатели требуют запретить компании нарушать авторские права в будущем или на постоянной основе, а также уничтожить все копии нарушенных произведений, принадлежащие компании Libgen.

Анонимные операторы Libgen остаются неуловимыми, несмотря на предыдущие судебные иски, поскольку для сокрытия их личности используются прокси-сервисы и другие средства анонимности в Интернете.