Издатели в России начали печатать книги по интересу интернет-пользователей

У издателей больше нет данных о продажах книг, как пишет издание «Ведомости». Гендиректор «Эксмо» рассказал журналистам, что с мая новые издания выходят в печатном виде, только если анонс будущей книги соберёт миллион контактов с пользователями в интернете. Под контактами подразумевают просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях. Кроме того, учитываются предзаказы.

Обычно для принятия решения о печати книг смотрели данные книжной розницы. Сейчас это стало невозможно. Бумажные книги продаются только через интернет-магазины. Что касается цифровых версий, то на них в России приходится только 7% продаж книг.