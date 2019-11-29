Излишки пива научили превращать в жидкость для мытья посуды

Anheuser-Busch InBev заключила сделку с бельгийской Ecover. Эта компания смогла разработать жидкость для мытья посуды, четверть которой создают из безалкогольных версий пива Leffe и Jupiler.

Представитель Anheuser-Busch InBev рассказал, что такое решение корпорация приняла из-за постоянных вопросов пивоваренных заводов о том, что можно сделать с излишками алкоголя.

Производительность одного такого завода в Левене — 1,2 млрд литров в год. Спирт извлекается из остатков пива, и они отправляются в Ecover, где их используют для моющего средства.

В Anheuser-Busch InBev также хотят найти способ повторного использования других отходов. Израсходованные зёрна, например, могут быть переработаны в растительное мясо для людей.