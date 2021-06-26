Изменение климата может уничтожить до 50% домов в США

Исследователи отметили, что глобальное изменение климата только увеличит число таких экстремальных погодных явлений.

В новой работе учёные проанализировали записи в архивах с 1945 года. Это позволило им оценить, сколько зданий находятся в очагах стихийных бедствий. Как оказалось, опасные зоны составляют около 30% от территории США, но в них расположены почти 60% зданий.

Уточняется, что около 1,5 млн домой находятся в горячих точках для двух и более катастроф. Это значит, что данные здания могут пострадать с одинаковой вероятностью как от пожара, так и от землетрясения.