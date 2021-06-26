Изменение климата может уничтожить до 50% домов в США

Наука и технологии
Сегодня в 17:49
Изменение климата может уничтожить до 50% домов в СШАГлобальное потепление увеличивает вероятность катастроф
Учёные обнаружили, что более половины зданий в США находятся в зонах, подверженных стихийным бедствиям: ураганам, затоплениям, торнадо и т.д.
Исследователи отметили, что глобальное изменение климата только увеличит число таких экстремальных погодных явлений.
В новой работе учёные проанализировали записи в архивах с 1945 года. Это позволило им оценить, сколько зданий находятся в очагах стихийных бедствий. Как оказалось, опасные зоны составляют около 30% от территории США, но в них расположены почти 60% зданий.
Уточняется, что около 1,5 млн домой находятся в горячих точках для двух и более катастроф. Это значит, что данные здания могут пострадать с одинаковой вероятностью как от пожара, так и от землетрясения.