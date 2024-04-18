Изменение климата обошлось всему миру в десятки триллионов долларов

Изменение климата обошлось всему миру в десятки триллионов долларовДаже при радикальном сокращении выбросов
Исследователи из Потсдамского института изучения воздействия на климат проанализировали данные по более чем 1600 регионам мира, чтобы оценить влияние изменения климата на экономический рост. Результаты исследования свидетельствуют о том, что к 2050 году прогнозируется ошеломляющее снижение глобального дохода на 19%, даже если мы резко сократим выбросы уже сегодня.
Ежегодные затраты оцениваются в 38 триллионов долларов, а ущерб к 2050 году составит до 59 триллионов. Эти экономические потери связаны в первую очередь с повышением температуры и изменением характера осадков, а экстремальные погодные явления, такие как штормы и лесные пожары, могут привести к еще большему увеличению этой цифры.
В исследовании подчеркивается неравномерное распределение этих затрат. Хотя все регионы понесут потери, развивающиеся страны в тропиках, которые уже борются с повышением температуры, по прогнозам, пострадают больше всех. Эти страны, которые зачастую несут наименьшую ответственность за изменение климата, также имеют меньше ресурсов для адаптации к его последствиям.