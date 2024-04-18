Изменение климата обошлось всему миру в десятки триллионов долларов

Исследователи из Потсдамского института изучения воздействия на климат проанализировали данные по более чем 1600 регионам мира, чтобы оценить влияние изменения климата на экономический рост. Результаты исследования свидетельствуют о том, что к 2050 году прогнозируется ошеломляющее снижение глобального дохода на 19%, даже если мы резко сократим выбросы уже сегодня.

Ежегодные затраты оцениваются в 38 триллионов долларов, а ущерб к 2050 году составит до 59 триллионов. Эти экономические потери связаны в первую очередь с повышением температуры и изменением характера осадков, а экстремальные погодные явления, такие как штормы и лесные пожары, могут привести к еще большему увеличению этой цифры.

В исследовании подчеркивается неравномерное распределение этих затрат. Хотя все регионы понесут потери, развивающиеся страны в тропиках, которые уже борются с повышением температуры, по прогнозам, пострадают больше всех. Эти страны, которые зачастую несут наименьшую ответственность за изменение климата, также имеют меньше ресурсов для адаптации к его последствиям.