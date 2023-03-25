Изменение климата отделит большое количество домов в США от материка

Вполне возможно, что в результате повышения уровня моря некоторая недвижимость останется на суше, но жить там не получится, поскольку растущий уровень воды прервет связь с основными службами. Группа исследователей проанализировала риск изоляции, вызванный повышением уровня моря, и показала, что это чуть ли не основная проблема, с которой может столкнуться США.

Повышение уровня воды может привести к тому, что люди, живущие на побережье, начнут терять доступ к дорогам из-за наводнений во время прилива задолго до того, как на участок “придет” океан. Вдоль дорог также часто проходит важнейшая инфраструктура - водопровод и канализация, электричество и так далее. Таким образом, потеря доступа к дорогам, даже в результате периодического наводнения, может сделать проживание в каком-либо районе непригодным для жизни.

Даже при самом лучшем сценарии повышения уровня моря (на 0,5 метра к 2100 году) более полумиллиона человек будут подвержены риску изоляции еще в 2080 году.