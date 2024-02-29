Изменение климата увеличит количество заражений паразитами среди людей

Традиционно в исследованиях, посвященных изменению климата и инфекционным заболеваниям, основное внимание уделялось влиянию температуры. Однако данное исследование подчеркивает совместное влияние температуры и влажности на передачу гельминтов, передающихся через почву, — распространенной группы паразитических червей, заражающих около 25% населения планеты.

Кишечные черви процветают при более теплой температуре, в то время как желудочные черви предпочитают более высокую влажность. Исторически сложилось так, что в Европе наблюдается один или два пика риска заражения весной и летом. Исследование предсказывает, что в будущем эти пики могут сместиться и усилиться. Ожидается, что Северная Европа, где исторически был низкий риск заражения, станет «горячей точкой» из-за более мягкого климата. И наоборот, южные регионы могут столкнуться с более сухими условиями и потенциально более низкими рисками.

Ведущий исследователь, профессор Изабелла Каттадори, подчеркивает важность этих результатов: «Мы должны начать думать о том, как адаптировать наши стратегии к миру, в котором меняется климат».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.