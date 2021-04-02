Изменения во вращении Земли влияли на массовое вымирание

Кратко о работе учёных рассказывает Naked Science. Речь в исследовании идёт о девонском вымирании, которое случилось 376-360 млн лет назад. Тогда исчезло около 70% видов животных.

Исследователи, благодаря осадочному материалу, изучили изменения содержания кислорода, всплески «цветения» планктона и поступления веществ из почвы на суше. Оказалось, что эти показатели циклично менялись. Учёные предположили, что так проявлялись климатические изменения. А они происходили из-за прецессии земной оси. Прецессией называют явление, при котором ось вращения тела меняет своё направление в пространстве.

Сообщается, что прецессия повлияла на распределение тепла, ветров и осадков. Надо понимать, что данное явление не вызвало само по себе вымирание, но было для него одним из факторов.