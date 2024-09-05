Изменит всю сферу: ученые оценили роль ИИ в научных публикаций

Баухнер подчеркивает, что ИИ может упростить процесс оценки рукописей, предоставляя первоначальный «балл» для статей, помогая редакторам решить, какие работы следует отправить на внешнее рецензирование. Это может облегчить растущую проблему поиска квалифицированных рецензентов и ускорить процесс рецензирования, считает ученый. Кроме того, инструменты искусственного интеллекта могут помочь редакторам в отборе зна чимых статей, прогнозируя потенциал цитирования и тем самым влияя на «импакт-фактор» журнала.

В своей редакционной статье для European Journal of Emergency Medicine Баухнер подчеркивает, что ИИ не заменит редакторов и рецензентов, но предложит ценные дополнительные данные.