Измерена скорость работы космического интернета Илона Маска в сравнении с конкурентами

Совсем недавно SpaceX начала бета-тестирование программы Starlink, а уже сейчас в сети появились сравнения скорости работы космического интернета Илона Маска со спутниковым интернетом от конкурентов.

Судя по опубликованным данным, прямо сейчас скорость скачивания через Starlink находится на уровне около 80 Мбит/сек, в то время как ближайший конкурент в лице HugheNet показывает лишь скорость в 25 Мбит/сек. Если же сравнивать показатели на загрузку, то и тут проект Илона Маска оказался лидером: