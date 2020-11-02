Измерена скорость работы космического интернета Илона Маска в сравнении с конкурентами
Совсем недавно SpaceX начала бета-тестирование программы Starlink, а уже сейчас в сети появились сравнения скорости работы космического интернета Илона Маска со спутниковым интернетом от конкурентов.
Судя по опубликованным данным, прямо сейчас скорость скачивания через Starlink находится на уровне около 80 Мбит/сек, в то время как ближайший конкурент в лице HugheNet показывает лишь скорость в 25 Мбит/сек. Если же сравнивать показатели на загрузку, то и тут проект Илона Маска оказался лидером:
Отметим также, что сама программа SpaceX сделала огромный рывок в сравнении со своими сентябрьскими показателями: еще месяц назад Starlink на скачивание выдавал около 43 Мбит/сек - почти в два раза меньше, чем сейчас:
Напомним, что на данный момент приобщение к космическому интернету Starlink обойдется в 600 долларов: 500 долларов стоит необходимое для его использования оборудование и 100 долларов - стоимость ежемесячной подписки.