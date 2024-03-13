Измерения кислорода в крови в Apple Watch может вернуться в «ближайшее» время

Компания Masimo, производящая медицинские приборы, заявила, что Apple нарушила ее патенты на пульсоксиметрию в Apple Watch. Это привело к ограниченному запрету на продажу часов с данной функцией в США. Apple отключила эту функцию путём обновления. Это удовлетворило американскую таможню и позволило возобновить продажи.

Если Apple выиграет апелляцию против запрета (в этом году) или истечет срок действия патентов (август 2028 года), они, вероятно, смогут снова включить функцию измерения уровня кислорода в крови через то же обновление.