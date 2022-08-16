Измерит температуру и сахар в крови: в России представили робота-медсестру

Робот-медсестра может измерять первичные показатели здоровья человека, в том числе количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру. Помимо этого, машина способна провести скрининговый опрос пациента. Робот должен освободить время врача для более сложных задач.

Разработчики отметили, что, по данным Минздрава РФ, в стране не хватает 148,2 тысячи врачей и более 800 тысяч медсестёр. Роботы могут отчасти решить эту проблему.