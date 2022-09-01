Изображения космоса и не только сделают "видимыми" для слепых

Согласно недавней статье, опубликованной в журнале Science Advances, эти литофаны доступны для зрячих и слабовидящих людей, что делает их универсальным инструментом визуализации научных данных.

“Научные данные и изображения - например, потрясающие снимки, получаемые с нового телескопа Уэбба - недоступны для слепых людей. Однако мы показали, что тонкая полупрозрачная тактильная графика, называемая литофанами, может сделать все эти изображения доступными для всех, независимо от зрения.”, – пишет соавтор исследования Брайан Шоу, биохимик из Бэйлора.

Нахождение способа создания универсальной тактильной научной графики, которой могут пользоваться как слепые, так и зрячие люди, устранило бы давний барьер, из-за которого многие слабовидящие люди не могут заниматься наукой.