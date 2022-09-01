Изображения космоса и не только сделают "видимыми" для слепых

Изображения космоса и не только сделают "видимыми" для слепыхНовая работа открывает двери большему числу слабовидящих в науку
Согласно недавней статье, опубликованной в журнале Science Advances, эти литофаны доступны для зрячих и слабовидящих людей, что делает их универсальным инструментом визуализации научных данных.
“Научные данные и изображения - например, потрясающие снимки, получаемые с нового телескопа Уэбба - недоступны для слепых людей. Однако мы показали, что тонкая полупрозрачная тактильная графика, называемая литофанами, может сделать все эти изображения доступными для всех, независимо от зрения.”, – пишет соавтор исследования Брайан Шоу, биохимик из Бэйлора.
Нахождение способа создания универсальной тактильной научной графики, которой могут пользоваться как слепые, так и зрячие люди, устранило бы давний барьер, из-за которого многие слабовидящие люди не могут заниматься наукой.
Литофан крыла бабочки
Шоу и его коллеги для исследования создали литофановые версии иллюстраций учебников, гелевых электроферограмм, микрофотографий, данных электронной спектроскопии и масс-спектрометрии. Затем они набрали 360 участников в три независимые группы: зрячие люди, слепые люди и зрячие люди, которым завязали глаза для проведения экспериментов. Всех попросили ответить на конкретные технические вопросы, связанные с каждой графикой литофана, чтобы определить точность ответов во всех трех группах.
Результаты показали, что точность ответов слепых испытуемых на все пять литофанов составила 96,7 процента, по сравнению с 92,2 процента у зрячих участников и 79,8 процента у зрячих, но с завязанными глазами. Эти результаты свидетельствуют о том, что литофаны являются хорошей формой научной визуализации для зрячих и слепых ученых.