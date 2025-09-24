Изобретатель из США предложил заменить трансмиссию прямым приводом

Его концепция под названием SurfacePlan предлагает отказаться от привычной трансмиссии. Вместо спиц колёса установлены десятки миниатюрных «поршней» с резиновыми наконечниками, которые выдвигаются и прямо толкают машину вперёд. Управлять ими должна умная система, а приводиться в движение они могут электричеством, гидравликой или пневматикой.

По словам Хенсона, это даст массу плюсов: меньше деталей, легче машина, лучше сцепление, новые возможности управления. Он даже обещает снижение веса автомобиля на 50–75%.