Наука и технологии
Сегодня 12:28
Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды
Точнее из материалов, которые там находятся
Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей. Основная их особенность заключается в используемых материалах: никель и кобальт не нужны, можно обойтись минералами, извлечёнными из морской воды.
Использование никеля и кобальта осуждается в обществе, так как они несут гуманитарные и экологические риски. Новые аккумуляторные батареи должны будут решить эту проблему. Пока работа над ними находится на раннем этапе. Однако инженеры уже установили с помощью моделирования, что новые материалы для анодов, катодов и электролита окажутся более безопасными и будут обладать не меньшей плотностью запаса энергии, чем литий-ионные аккумуляторы.
Кроме того, добыча сырья для новых батарей будет более дешёвой, что снизит стоимость конечного продукта.
Сообщается, что IBM уже заключила контракты на совместную разработку аккумуляторов с различными компаниями.