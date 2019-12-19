Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды

Использование никеля и кобальта осуждается в обществе, так как они несут гуманитарные и экологические риски. Новые аккумуляторные батареи должны будут решить эту проблему. Пока работа над ними находится на раннем этапе. Однако инженеры уже установили с помощью моделирования, что новые материалы для анодов, катодов и электролита окажутся более безопасными и будут обладать не меньшей плотностью запаса энергии, чем литий-ионные аккумуляторы.

Кроме того, добыча сырья для новых батарей будет более дешёвой, что снизит стоимость конечного продукта.

Сообщается, что IBM уже заключила контракты на совместную разработку аккумуляторов с различными компаниями.