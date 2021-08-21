Наука и технологии
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Изобретена бесшумная лодка на электротяге для десантников

Пока судна нет в «железе»
Компания CentrostileDesign разработала судно Futur-E, которое двигается на электрической тяге. Оно даже внешне похоже на электрокар. Использовать новинку можно будет для десантных операций.
Изобретена бесшумная лодка на электротяге для десантников

Как утверждает разработчик, судно не образует при движении волн и бесшумно. У Futur-E есть четыре крыла, они выдвигаются из борта, когда достигается определённая скорость. Такой выдвижной характер помогает при хранении и транспортировке.

Судно имеет электрогидравлические приводы и гироскоп. Максимальная скорость, которую может развивать Futur-E, составляет 30 узлов. При скорости в восемь узлов крылья начинают приподнимать судно. После этого оно начинает будто парить в воздухе.

Пока судно существует только в виде проекта. Оно прошло испытания на виртуальном «стенде».