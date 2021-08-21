Изобретена бесшумная лодка на электротяге для десантников

Наука и технологии
Сегодня в 16:44
Изобретена бесшумная лодка на электротяге для десантниковПока судна нет в «железе»
Компания CentrostileDesign разработала судно Futur-E, которое двигается на электрической тяге. Оно даже внешне похоже на электрокар. Использовать новинку можно будет для десантных операций.
Как утверждает разработчик, судно не образует при движении волн и бесшумно. У Futur-E есть четыре крыла, они выдвигаются из борта, когда достигается определённая скорость. Такой выдвижной характер помогает при хранении и транспортировке.
Судно имеет электрогидравлические приводы и гироскоп. Максимальная скорость, которую может развивать Futur-E, составляет 30 узлов. При скорости в восемь узлов крылья начинают приподнимать судно. После этого оно начинает будто парить в воздухе.
Пока судно существует только в виде проекта. Оно прошло испытания на виртуальном «стенде».