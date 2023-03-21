Изобретена компьютерная программа для моральной оценки российских законов

Изобретена компьютерная программа для моральной оценки российских законовЕсли у вас вдруг есть сомнения относительно этого
Факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономика» (НИУ ВШЭ) разработал нейросеть, которая может оценивать этичность российских законов. Эта технология будет использоваться для создания веб-портала, где любой желающий сможет получить автоматическую оценку этичности нормативного правового акта.
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Специалисты НИУ ВШЭ хотят определить роль морали в правовом регулировании общественных отношений. Для этого они решили использовать нейросеть. Также учёные создали «Ленту времени этики и права», где представлены наиболее интересные с точки зрения этики нормы русского права за пять столетий.
«Индекс этичности», по словам руководителя рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, профессора и декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, будет полезен не только законодателям, но и исполнительной власти. Он также отметил, что к проекту уже проявлен интерес со стороны Государственной думы.
Индекс будет доступен и всем желающим и будет готов к декабрю 2023 года.