Изобретена компьютерная программа для моральной оценки российских законов

Специалисты НИУ ВШЭ хотят определить роль морали в правовом регулировании общественных отношений. Для этого они решили использовать нейросеть. Также учёные создали «Ленту времени этики и права», где представлены наиболее интересные с точки зрения этики нормы русского права за пять столетий.

«Индекс этичности», по словам руководителя рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, профессора и декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, будет полезен не только законодателям, но и исполнительной власти. Он также отметил, что к проекту уже проявлен интерес со стороны Государственной думы.

Индекс будет доступен и всем желающим и будет готов к декабрю 2023 года.