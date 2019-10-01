Изобретена «умная» рубашка для измерения частоты дыхания

Рубашка ориентируется на то, как растягивается ткань, когда грудь человека расширяется и сжимается при дыхании. Все данные отправляются сразу в мобильное приложение, связанное с «умной» одеждой.

Рубашку уже проверили в эксперименте с 15 добровольцами. Они носили её ежедневно: ходили в ней по лестнице, сидели и стояли. Помимо этого участники эксперимента имели при себе оборудование для измерения частоты дыхания, чтобы затем сверить результаты.

Эксперимент показал, что измерения оказались схожи. В положении лёжа разница составляла в среднем всего 0,2%, при движении она была чуть больше.

Рубашку можно использовать для контроля состояния пациентов при респираторных заболеваниях, например при астме и муковисцидозе. Сейчас учёные планируют протестировать «умную» одежду на участниках с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).