Изобретена ванночка, которая делает мужчину временно бесплодным

Новое устройство работает на основе ультразвука. Оно даёт обратимый эффект и не содержит гормонов. Ванночкой можно пользоваться в домашних условиях. Изобретение уже получило награду James Dyson Award. Это международная премия в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.

Чтобы воспользоваться устройством, нужно налить в него воды и нагреть её. Затем после достижения нужной температуры, в ванночку надо поместить яички. В течение нескольких минут на тестикулы будет воздействовать ультразвук. Это должно подавить развитие сперматозоидов. В результате мужчина станет временно бесплодным. Ванночку необходимо использовать сначала две недели, а затем каждые пару месяцев.

Вайс надеется довести своё изобретение до клинических испытаний.