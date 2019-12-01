Изобретено недорогое устройство для захвата вредного дыма с заводов

Разработка инженеров из MIT более дешёвая и энергоёмкая, чем другие. Устройство способно поглощать углекислый газ из воздуха, который проходит над электродами. Его можно применять для очистки территорий рядом с заводами или электростанциями. Также прибор может работать с воздухом, в котором концентрация диоксида углерода довольно низкая.

Существующие очистители требуют много энергии, так как для их работы необходим постоянный нагрев. Установка учёных из MIT может использовать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников. Состоит она из двух тонких, гибких электродных листов, покрытых различными химическими соединениями. Когда устройство заряжается, одно из соединений вступает в реакцию с углекислым газом и интегрирует его в электрод. При насыщении прибор переводится в режим разрядки. Захваченный углекислый газ можно сжать для хранения.