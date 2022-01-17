Изобретено роботизированное глазное яблоко

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Изобретено роботизированное глазное яблокоДля головы робота
Компания Meta, ранее известная как Facebook, тратит миллиарды долларов на то, чтобы разработать свою метавселенную. Кроме того, компания создаёт различные устройства. В сети обнаружили патент, описывающий механическое глазное яблоко, похожее на человеческое.
В патентной документации сказано, что металлический шар представляет собой «роботизированный глаз, напоминающий человеческий» с двумя осями вращения, которые пересекаются в центральной точке. У него есть части для имитации склеры, сетчатки и роговицы человеческого глаза, а также зрачка и радужной оболочки.
Согласно патенту, глаз предназначен для встраивания в голову робота. Глазное яблоко также будет оснащено датчиками, помогающими ему «видеть».
Конечно, поскольку это лишь патент, не факт, что мы увидим такое устройство в реальности.
Источник: Gizmodo