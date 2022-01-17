Изобретено роботизированное глазное яблоко

В патентной документации сказано, что металлический шар представляет собой «роботизированный глаз, напоминающий человеческий» с двумя осями вращения, которые пересекаются в центральной точке. У него есть части для имитации склеры, сетчатки и роговицы человеческого глаза, а также зрачка и радужной оболочки.