Изобретены «жидкие окна». Они позволяют регулировать количество проникающего в комнату света

Изобретены «жидкие окна». Они позволяют регулировать количество проникающего в комнату светаНеобычная технология
Исследователи из Университета Торонто разработали концепцию «жидких окон», которые позволяют контролировать интенсивность, цвет и направление солнечных лучей с помощью жидкостей и насосной системы. Такие окна могут существенно экономить энергию и улучшать комфорт в помещениях.
Фото: Рафаэль Кей
«Жидкие окна» состоят из двух стеклопакетов, между которыми находятся три слоя каналов с разными жидкостями, такими как вода, масло и спирт. Каждая жидкость имеет свои оптические свойства и может быть закачана или откачана по необходимости.
Например, для затемнения окна можно добавить технический углерод в воду или спирт — это погасит свет, не ухудшая прозрачность. Для регулирования тепла можно использовать пигменты, которые поглощают инфракрасное излучение. Для изменения направления света можно применять наночастицы разного размера, которые рассеивают свет по разному.
Компьютерное моделирование показало, что «жидкие окна» могут экономить на 40% больше энергии, чем обычные «умные» окна, использующие полупроводниковые материалы. При этом «жидкие окна» более безопасны для здоровья и окружающей среды.
Сейчас проект находится на ранней стадии развития, но ученые надеются запустить технологию в течение пяти лет.