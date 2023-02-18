Изобретён асфальт, который не покрывается наледью

15:13, 18 февраля 2023
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Изобретён асфальт, который не покрывается наледьюС особыми микрокапсулами
Китайские учёные разработали асфальт с полимерными микрокапсулами, в составе которых органические соли. Эти компоненты заставляют снег таять и препятствуют образованию льда.
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В частности, в новом асфальте используются соли на основе органической (уксусной) кислоты. Для разработки учёные смешали ацетат натрия с поверхностно-активным веществом, диоксидом кремния, бикарбонатом натрия и гранулированным шлаком. Частицы этого порошка поместили в раствор стирол-акрилата. Так получились полимерные микрокапсулы со всеми нужными компонентами.
Эти капсулы добавили к обычному асфальту. Содержимое микрокапсул медленно выделяется на дорожное полотно, благодаря чему не образуется наледь.