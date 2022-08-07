Изобретён домашний тест для определения рака горла

Тест использует метод расширенного моделирования посредством машинного обучения. Он анализирует последовательности РНК. Для обучения модели применялись генетические данные из 945 образцов.

В результате тест правильно определил наличие/отсутствие рака полости рта у пациентов на ранней и поздней стадии в 90% случаев. Для плоскоклеточной карциномы ротоглотки точность составила 84,2%.

Впрочем, есть один нюанс. Модель обнаруживает не сам рак, а только изменения, связанные с раком. «Это своего рода вопрос о причинно-следственных связях. Эти бактерии меняются из-за рака? Или есть изменения в бактериях у некоторых людей, которые позже заболевают раком?», — добавили учёные.