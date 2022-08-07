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Изобретён домашний тест для определения рака горла

Его точность достигла 90%
Команда исследователей из американской биотехнологической компании Viome разработала домашний тест для диагностики рака горла и полости рта. Нужен лишь образец слюны.
Изобретён домашний тест для определения рака горла

Тест использует метод расширенного моделирования посредством машинного обучения. Он анализирует последовательности РНК. Для обучения модели применялись генетические данные из 945 образцов.

В результате тест правильно определил наличие/отсутствие рака полости рта у пациентов на ранней и поздней стадии в 90% случаев. Для плоскоклеточной карциномы ротоглотки точность составила 84,2%.

Впрочем, есть один нюанс. Модель обнаруживает не сам рак, а только изменения, связанные с раком. «Это своего рода вопрос о причинно-следственных связях. Эти бактерии меняются из-за рака? Или есть изменения в бактериях у некоторых людей, которые позже заболевают раком?», — добавили учёные.

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