Изобретён голосовой помощник для игр

Называется программа PlayStation Assist. Ассистент должен помогать игроку в сложных ситуациях. Например, если у персонажа мало здоровья, то он подскажет, где лежит аптечка. Помощник полностью понимает контекст во время запроса: он анализирует действия игрока, его экипировку и местоположение (в мире игры).

Сообщается, что для PlayStation Assist можно создать и мобильное приложение, которое будет сообщать информацию о дате и времени начала прохождения той или иной игры, количестве проведённого в ней времени и т.д.

Конечно, пока это все лишь патент, и не факт, что Sony выпустит реальный продукт.