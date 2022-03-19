Изобретён новый способ фильтрации спам-писем

Исследователи разработали новую технику автоматического обнаружения спам-писем. Этот метод может помочь повысить безопасность пользователей, а также помочь им избавиться от нерелевантных или нежелательных электронных писем.

Новый метод снижает скорость обучения моделей и улучшает классификацию писем. Модель базируется на новом способе глубокого обучения. В отличие от других ранее разработанных методов, он использует как графический, так и текстовый набор данных.

В ходе первоначальных оценок исследователи обнаружили, что новая модель может обнаруживать спам с большей точностью, чем другие.