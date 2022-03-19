Изобретён новый способ фильтрации спам-писем

Наука и технологии
Сегодня в 16:09
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Изобретён новый способ фильтрации спам-писемЕго быстрее обучать
Спам-письма — большая проблема. Они могут содержать рекламу, а также фишинговые ссылки или вредоносное ПО. Автоматическая фильтрация электронных писем и идентификация спам-сообщений необходимы пользователям, поэтому разработчики пытаются улучшить эти методы.
Исследователи разработали новую технику автоматического обнаружения спам-писем. Этот метод может помочь повысить безопасность пользователей, а также помочь им избавиться от нерелевантных или нежелательных электронных писем.
Новый метод снижает скорость обучения моделей и улучшает классификацию писем. Модель базируется на новом способе глубокого обучения. В отличие от других ранее разработанных методов, он использует как графический, так и текстовый набор данных.
В ходе первоначальных оценок исследователи обнаружили, что новая модель может обнаруживать спам с большей точностью, чем другие.