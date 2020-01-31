Изобретён тест для проверки на китайский коронавирус за восемь минут

Об этом сообщает Управление по науке и технологиям города Уси восточной провинции Цзянсу. Экспресс-тест, как утверждается, обладает высокой точностью и довольно прост в использовании. Кроме того, его легко перевозить с места на место.

Новый набор для диагностики уже запустили в массовое производство. Специалисты планируют выпускать по 4000 тестов в день. Первую партию отправят в провинцию Хубэй, которая сильнее всех пострадала от вируса.

Стоит отметить, что на момент публикации новости зарегистрировано 9816 случаев заражения. Сегодня также были обнаружены первые заражённые коронавирусом в России. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.